Уровень газификации Челябинской области превысил среднероссийские показатели

Алексей Текслер призвал ускорить темпы работ

В Челябинской области продолжается бесплатная газификация домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов. Губернатор Алексей Текслер провел заседание регионального штаба по газификации, где обсудили итоги этой работы, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Сегодня уровень газификации в Челябинской области составляет 77%, что на 4% превышает среднероссийские показатели. Тем не менее газификацию и догазификацию, заявил губернатор, следует продолжать более динамично. В конце 2022 года была разработана генеральная схема газоснабжения и газификации Челябинской области, которая определила основные векторы развития газовой инфраструктуры в регионе. Также принята и реализуется совместно с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения Челябинской области, в которую вошли мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 11 газораспределительных станций, что позволило снять технические ограничения.

«Реализация этой программы даст возможности для подключения новых потребителей. Я говорю в первую очередь о юридических лицах, о крупных объектах и предприятиях. При этом обращаю внимание, что обстоятельств, которые мешают нам проводить социальную догазификацию по поручению президента, у нас в регионе нет», — подчеркнул Алексей Текслер.

Челябинская область каждый год строит за счет бюджета разных уровней более 500 километров сетей газоснабжения. Это создает дополнительные возможности по догазификации.

«На уровне региона мы приняли все необходимые меры по обеспечению социально незащищенных граждан финансовой поддержкой на приобретение внутридомового газового оборудования, а с октября 2020 года в том числе и на устройство систем отопления от газового котла. Участникам специальной военной операции оказывается финансовая помощь в размере 200 тысяч рублей, остальным категориям граждан в августе 2023 года сумма поддержки была увеличена со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Почти весь объем средств, который был предусмотрен на эти цели, — порядка 475 млн рублей на поддержку граждан — в настоящий момент реализован», — напомнил Алексей Текслер.

На данный момент регион планирует догазифицировать 62 тысячи домовладений.