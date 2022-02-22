В Челябинской области в 2022 году благоустроят более ста мест отдыха для жителей

Также запланировано обновление 136 дворов

Во вторник, 22 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с членами регионального правительства и главами муниципальных образований. Одним из вопросов повестки встречи стало формирование комфортной городской среды. В 2022 году в регионе запланировано благоустройство 136 дворовых, 123 общественных территорий.

На улучшение городской среды направили 1 млрд 200 млн рублей. На сегодня заключены контракты на 87% работ.

Все контракты должны быть заключены до 1 апреля, а завершить все работы планируют до 1 октября текущего года. С 15 апреля по 31 мая в Челябинской области проведут рейтинговое голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году.

В Челябинске уже стартовал прием заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на 2023 год. Работы пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Челябинске». Собственники помещений в многоквартирных домах могут подать заявку на благоустройство своего двора до 15 марта 2022 года. Как это сделать — в инструкции ИА «Первое областное».