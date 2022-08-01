Хоккейный корт, дорога и сквер: Алексей Текслер осмотрел знаковые соцобъекты Чесменского района

Несколько строек вызвали критику губернатора

Губернатор Алексей Текслер продолжает рабочий визит в Чесменский район осмотром серии социальных объектов самой Чесмы. К новому году в селе должен заработать крытый хоккейный корт, будет отремонтирована поликлиника, готовится долгожданное расширение школы имени Гаврилова, начались работы по возведению парка. Но во многих случаях работы не обходятся без проблем, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Первый пункт осмотра Чесмы внеплановый: Алексей Текслер осмотрел одну из детских площадок — заросший травой участок с несколькими металлическими конструкциями еще советских времен. Как оказалось, жители села в соцсетях жаловались губернатору на нехватку площадок. Как доложили губернатору представители администрации района, в селе 19 площадок, но в приличном состоянии — только 4 из них. Современных нет вообще, за исключением одной на территории ФОКа.

«Марафет навели и успокоились? Это никуда не годится. Нужно в течение сентября поставить несколько современных площадок, к учебному году отремонтировать все имеющиеся», — распорядился Алексей Текслер.

Строительные работы на пока еще будущем крытом хоккейном корте начались в Чесме в 2020 году. На сегодня готов ангар для него, закуплено холодильное оборудование. Замглавы района по строительству Евгений Устинов настроен оптимистично: чтобы закончить работы, по его словам, достаточно нескольких месяцев. Для консультаций чесменские власти даже пригласили представителя стройфирмы, возводившей аналогичный объект в Миассе. Строитель согласен: проект реальный, но не без проблем. Например, близкие к поверхности воды могут поднять лед, так что нужно все дополнительно обследовать. Правда, на обследование строитель берет только два-три дня.

«Чесме нужен корт к новому году. У властей в этом году есть законодательная возможность оперативно, без длительных конкурсов, выбрать подрядчика, пользуйтесь этим», — посоветовал губернатор.

Комплексу зданий средней школы имени Гаврилова — 63 года, и он серьезно переполнен: здесь учится 440 ребят вместо плановых 384 школьников. Спортзал для младших классов организован в актовом зале главного корпуса, старшие ходят на физкультуру в здание ФОКа. Столовая на такое число учеников тоже не рассчитана.

Директор школы Елена Потемина докладывает губернатору: уже готов проект реконструкции, предусматривающий строительство двухэтажного пристроя к существующему зданию с учебными кабинетами, столовой, спортивным залом. Старые корпуса получат внутреннюю отделку, обновленные коммуникации. Предварительная смета — 242 миллиона рублей. Проект сейчас находится на экспертизе, и она уже выявила 37 замечаний. Евгений Устинов обещает, что все они «рабочие» и вполне устранимы в течение месяца. Заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова уточняет: по проекту работы займут 16 месяцев.

Еще один знаковый для Чесмы объект — участок дорог по улице Чапаева. Это часть региональной дороги, соединяющей Чесму с Варной, Карталами, Бредами. Ремонт начался в 2021 году, в 2022-м асфальтобетонное покрытие будет заменено на 1393 метрах.

«Всего в Чесменском районе в этом году на опорной трассе будет отремонтировано 40 километров дорог на 300 миллионов рублей. В целом по области продолжаем ремонт сети региональных дорог, у нас еще порядка 118 километров из них — щебеночные», — уточнил региональный министр транспорта Алексей Нечаев.

Точкой притяжения для чесменцев должен стать реализуемый в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проект парка отдыха на улице Чапаева. Здесь лишь недавно начались подготовительные и земляные работы. Алексей Текслер заметил, что если подрядчик ускорит темпы работ, то область обеспечит опережающее финансирование.

Наконец, губернатор осмотрел ход ремонта в помещениях районной больницы. Основные усилия здесь направлены на обновление поликлинического комплекса. Экономические проблемы последних месяцев привели к тому, что больнице не хватает выделенных средств на внешнюю отделку. Этот вопрос Алексей Текслер взял на себя, но обязал руководство закончить работу в больнице к новому году.

«Чесма и Чесменский район — перспективное место, однако проблемы есть. Предыдущий подрядчик сорвал работы по хоккейному корту, есть вопросы по дорогам. Я посоветовал главе обратить внимание на животноводство вдобавок к развитому здесь растениеводству. Будем помогать, будем поддерживать», — подвел Алексей Текслер итоги визита в Чесменский район.