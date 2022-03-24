В Челябинской области увеличат запас лекарств

Об этом рассказал губернатор

В Челябинской области увеличат объем запаса лекарств на складах. Многие горожане сообщают о нехватке медикаментов в аптеках. Этот вопрос подняли накануне на совещании губернатора Алексея Текслера с главами региона.

«Недостаток некоторых лекарств в отдельных аптечных сетях связан преимущественно с выросшим ситуативным спросом, а не с сокращением объемов поставок. Поставлена задача „Областному аптечному складу“ нарастить объем запасов лекарств, чтобы мы были уверены, что лекарства у нас по аптечной сети будут», — заявил губернатор.

Ранее челябинцы рассказали, что поликлиники перестали выдавать пациентам с эпилепсией препарат «Депакин хроносфера» в гранулах, который также исчез с прилавков аптек. А люди с заболеваниями щитовидной железы испытывают сложности с покупкой «L-тироксина». В региональном Минздраве рассказали, что делать пациентам в таком случае.