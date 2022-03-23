Алексей Текслер поручил обеспечить соблюдение графиков по строительству и нацпроектам

Все контракты по объектам должны быть отыграны к концу марта

Губернатор Челябинской области на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства поручил обеспечить соблюдение графиков и реализацию всех заявленных ранее объектов по национальным проектам, сообщает пресс-служба правительства области. Глава региона напомнил, что все конкурсные процедуры должны быть проведены к концу марта, а контракты исполнены — к 1 декабря 2022 года. Никакие внешнеполитические обстоятельства не меняют у нас утвержденные планы по реализации национальных проектов, — отметил губернатор.

«Напомню, у нас в этом году предусмотрено почти 33 млрд рублей в целом по региону на эти цели, что почти на 3 млрд больше, чем в прошлом году. Напоминаю, что крайний срок заключения контрактов по нацпроектам, о которых мы договаривались, коллеги, я поручение соответствующее давал — это конец марта текущего года. А срок исполнения самих контрактов — до 1 декабря текущего года. Коллеги, важнейшая сейчас задача перед нами — это завершить контрактацию в указанные сроки», — заявил Алексей Текслер.

Он также напомнил, что строительство всех социальных объектов требует особого внимания.

«Прошу контролировать ход строительства всех социальных объектов на территории муниципалитетов. В условиях, когда происходит удорожание стройматериалов и работ, важно обеспечить неукоснительное соблюдение графиков строительства объектов с бюджетными инвестициями. Особое внимание требую уделить ремонтам школ, также первичному звену здравоохранения, всем тем программам, которые находятся на особом контроле. Жилищное строительство, в том числе в целях расселения аварийного фонда также необходимо контролировать, коллеги. Возникают проблемы у застройщиков, мы с ними постоянно на связи. Если есть какие-то сигналы, прошу информировать областной минстрой, не нужно молчать и ждать, когда что-то изменится. Все строительные планы должны быть реализованы в полном объеме»,

— резюмировал глава региона.



