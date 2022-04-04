«Программа „Профессионалитет“ — это уникальный проект Министерства просвещения России, который схож по уровню с программой „Приоритет-2030“, но направлен на среднее профессиональное образование. В рамках проекта в многопрофильном колледже будет создан инновационный центр, представляющий собой интеграцию колледжа и организаций реального сектора экономики», — рассказал проректор вуза Дмитрий Терентьев.
Партнерами проекта стали ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод „ММК-МЕТИЗ“», ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Объединенная сервисная компания» и ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж».
На реализацию программы университет получит 100 миллионов рублей из федерального бюджета, а также оборудование и денежные средства в размере 20 миллионов рублей — от партнеров из реального сектора экономики.
Эти средства направят на капитальный и текущий ремонт помещений будущего кластера, на модернизацию материально-технической базы, закупку оборудования, установку специализированного программного обеспечения. Приступить к освоению новых программ среднего профессионального образования студенты смогут уже в новом учебном году.