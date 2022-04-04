В Магнитогорске создадут металлургический образовательный кластер

Специалистов будут готовить на базе многопрофильного колледжа МГТУ

Многопрофильный колледж МГТУ им. Г. И. Носова стал победителем федерального проекта «Профессионалитет». В 2022 году на его базе создадут образовательно-производственный кластер подготовки кадров для высокотехнологичных производств в области металлургии и металлургического машиностроения «Время компетенций и профессионализма». Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает пресс-служба вуза.

«Программа „Профессионалитет“ — это уникальный проект Министерства просвещения России, который схож по уровню с программой „Приоритет-2030“, но направлен на среднее профессиональное образование. В рамках проекта в многопрофильном колледже будет создан инновационный центр, представляющий собой интеграцию колледжа и организаций реального сектора экономики»,

— рассказал проректор вуза Дмитрий Терентьев.

Партнерами проекта стали ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод „ММК-МЕТИЗ“», ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Объединенная сервисная компания» и ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж».

На реализацию программы университет получит 100 миллионов рублей из федерального бюджета, а также оборудование и денежные средства в размере 20 миллионов рублей — от партнеров из реального сектора экономики.

Эти средства направят на капитальный и текущий ремонт помещений будущего кластера, на модернизацию материально-технической базы, закупку оборудования, установку специализированного программного обеспечения. Приступить к освоению новых программ среднего профессионального образования студенты смогут уже в новом учебном году.