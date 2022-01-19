В Челябинской области утвердят новые памятники природы

В ЗСО рассказали о планах деятельности по экологии и природопользованию на 2022

В Челябинской области планируют создать новые памятники природы: Леоновские горы и Устиновские известняки, природные парки Аракуль, Тургояк и Кисегач. Соответствующие мероприятия в свой план работы внесли депутаты Законодательного Собрания области на заседании комитета по экологии природопользованию.

Первое заседание комитета в текущем году в среду, 19 января, депутаты одобрили два законопроекта для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Участники заседания рассмотрели планы работы на 2022 год и проанализировали деятельность за год прошедший.

По словам председателя комитета Михаила Махова, в ближайшее время комитет заслушает доклад о выполнении в 2021 году работ по комплексному экологическому обследованию территорий, на которых планируется создание новых особо охраняемых природных территорий Челябинской области. Речь идет о создании памятников природы Леоновские горы в Верхнеуральском районе и Устиновские известняки в Миасском городском округе, природные парки Аракуль, Тургояк и Кисегач. Обсуждение этих планов прошло в Комитете Законодательного Собрания по экологии и природопользованию еще в 2021 году.

Напомним, в прошлом году на Южном Урале открыли четыре памятника природы: река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак в Кусинском и Саткинском районах, река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси в Усть-Катаве, долина реки Тогузак в Варненском районе и озеро Еланчик в Миассе.

Статус памятника природы позволит сохранить уникальные сообщества редких растений в старых Уральских горах вблизи Магнитогорска, древний известняковый каньон под Миассом. Это будет способствовать развитию туризма.