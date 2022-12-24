В Челябинской области утвердили размеры выплат на домашнее обучение детей-инвалидов

Речь идет не только о школьниках, но и о детсадовцах

В Челябинской области утвердили размер и порядок компенсации на домашнее обучение для детей-инвалидов. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной правовой информации.

«Утвердить порядок выплаты и размер компенсации расходов родителей или законных представителей на организацию обучения детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным общеобразовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования»,— говорится в документе.

Дошкольники

Согласно постановлению, ежемесячно родители детей-инвалидов, проживающих в городах и городских поселениях Челябинской области, за исключением Озерска, Снежинска, Трехгорного и сельских поселений, имеют право на компенсацию в размере 4883,29 рубля за обучение детей до трех лет и 2343,79 рубля — за обучение детей от трех лет и старше.

Родителям детей-инвалидов, проживающих в сельских поселениях региона, будут выплачивать компенсацию в размере 4594,5 рубля за малышей до трех лет и 2335,79 — за детей от трех лет.

Те, кто проживает в Озерске и Снежинске, имеют право на получение выплаты в размере 6495,12 рубля за детей-инвалидов в возрасте до трех лет и 3222,47 рубля — за детей старше трех лет. Для жителей сельских населенных пунктов Озерска размер компенсации установлен в размере 5565,30 рубля за детей до трех лет и 2823,29 рубля — за детей старше трех лет.

В Трехгорном сумма компенсации составит 5692,33 рубля за детей до трех лет и 2835,77 рубля — за детей от трех лет и старше.

Компенсация предоставляется муниципалитетом ежемесячно. Для того, чтобы оформить выплату, необходимо собрать следующие документы:

письменное заявление с указанием СНИЛС ребенка, на которого предоставляется компенсация;

копия паспорта родителя;

копия свидетельства о рождении ребенка;

документ об инвалидности ребенка;

справка о том, что ребенок-инвалид не является обучающимся дошкольной образовательной организации;

реквизиты банковского счета;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

справка о регистрации ребенка по месту проживания;

согласие родителя ребенка-инвалида на обработку его персональных данных.

Школьники

Родители школьников-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области, также могут оформить компенсацию за их обучение на дому. Для жителей Трехгорного ежемесячный размер компенсации составит 26591,74 рубля, для жителей Снежинска и Озерска — 28805,13 рубля, для проживающих в сельских поселениях региона — 22490,51 рубля, для проживающих на остальной территории региона — 22490,42 рубля.

Список документов такой же, только справку о том, что ребенок не является обучающимся дошкольной организации следует сменить на справку о том, что ребенок не обучается в школе.

Ранее в Челябинской области назвали размер компенсации платы за обучение для семей мобилизованных.