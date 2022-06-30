В Челябинской области утвердили новые тарифы на услуги по вывозу мусора

Рассказываем, какой будет плата за обращение с ТКО

Накануне министерство тарифного регулирования Челябинской области утвердило тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ходе заседания обозначили предельные единые цены на услугу регоператора по обращению с ТКО на территориях Челябинского, Карабашского и Магнитогорского кластеров. Сколько с 1 июля будут платить за вывоз мусора жители квартир и частных домов, рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Утверждены следующие значения предельных единых тарифов:

Челябинский кластер — 902,52 руб./куб. м;

Карабашский кластер — 1 232,26 руб./куб. м;

Магнитогорский кластер — 663,26 руб./куб. м.

Льготный тариф на услугу регоператора для населения на территории Магнитогорского кластера составит 500,37 руб./куб. м.

С учетом значения предельных единых тарифов с 1 июля 2022 года плата за вывоз мусора для жителей Магнитогорского кластера составит:

в многоквартирных домах — 87,06 рубля (НДС не облагается) на одного человека в месяц;

в индивидуальном секторе — 67,22 рубля (НДС не облагается) на одного человека в месяц.

«В Челябинском и Карабашском кластерах ранее уже были введены льготные тарифы для населения», — сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

С 1 июля южноуральцы из Челябинского кластера, живущие в многоквартирных домах, будут платить по 87,26 рубля с человека в месяц. Для жителей индивидуального сектора плата составит 67,37 рубля с человека в месяц.

В Карабашском кластере для жителей МКД установили тариф в размере 99,34 рубля, в индивидуальном секторе — 76,69 рубля с человека в месяц.

Регоператор отметил, что изменения стоимости услуг по обращению с ТКО во всех кластерах произойдет в пределах 3,4%. Также информацию могут скорректировать после получения официальных постановлений министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Напомним, с 1 июля в России произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги. Суммы в квитанциях жителей Челябинской области в этом году вырастут не более чем на 3,4%. Для снижения финансовой нагрузки для владельцев жилья областное правительство направило в виде субсидий более 4 миллиардов рублей.