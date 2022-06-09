В Челябинской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Суммы в платежках жителей региона вырастут не более чем на 3,4%

С 1 июля в России произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги. Суммы в квитанциях жителей Челябинской области в этом году вырастут не более чем на 3,4%. Для снижения финансовой нагрузки для владельцев жилья областное правительство направило в виде субсидий более 4 млрд рублей, сообщили в региональном министерстве тарифного регулирования и энергетики.

Ежегодный рост тарифов происходит в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ и обусловлен прежде всего инфляцией. Тарифы на коммунальные услуги на 2022 год сформированы с учетом роста цен на природный газ, уголь, электроэнергию, расходов на ремонтные работы и других факторов.

Для Челябинской области средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года утвержден в размере 3,4% к декабрю прошлого года. Для сравнения, в Новосибирской области этот размер составит 5,2%, в Московской — 4,5%, в Москве — 6%, в Санкт-Петербурге — 6,3%, в Крыму и Татарстане — 6,2%.

В то же время при полном отказе от бюджетного субсидирования экономически обоснованный рост платежей для жителей Челябинской области составил бы не 3,4% в среднем по области, а почти в четыре раза выше — 11,4%.

Для ограничения роста платежей населения установлены льготные тарифы на тепловую энергию.

«Теплоснабжающим организациям компенсируется разница между льготным и экономически обоснованным тарифом, на эти цели из областного бюджета на 2022 год запанировано 3,841 млн рублей. Также установлены льготные тарифы и за услуги по обращению с ТКО с компенсацией межтарифной разницы региональным операторам по линии министерства экологии Челябинской области», — сообщила министр тарифного регулирования и энергетики региона Татьяна Кучиц.

Кроме того, южноуральцы могут воспользоваться субсидиями: адресными (например, в связи с предоставлением неполного перечня коммунальных услуг) или в том случае, если доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг превышает 22% (а в отдельных случаях — 11%) от совокупного дохода семьи.

Татьяна Кучиц отметила, что во время подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду необходимо обеспечить в схемах теплоснабжения мероприятия, которые бы позволили работать системе без перебоев. Также проработать потенциальные сценарии развития аварий.

«Конечно, если потери, дырявые сети, избыточное тепло, конфликт между поставщиком тепла и сетевой организацией, все это заканчивается проблемами, которые потом годами решаем, как в Миассе или Златоусте, вкладываем миллиарды рублей, строим новые объекты… И всё из-за глупости в управлении. А это вопрос не только денег, это вопрос жизнеобеспечения наших городов и населенных пунктов», — резюмировал губернатор Алексей Текслер.

Глава региона призвал руководителей муниципалитетов и Минстрой Челябинской области уделить вопросам работы системы ЖКХ самое пристальное внимание и максимально качественно подготовиться к отопительному сезону.