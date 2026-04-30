Утром 30 апреля в Челябинской области отменили режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение появилось в официальном канале правительства региона.
Режим ввели ранее утром. Спустя 40 минут после начала действия ограничений власти приняли решение об отмене.
На период действия режима жителям рекомендовали спуститься на нижние этажи, в подвалы или паркинги, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны. Также предупреждали о возможных временных перебоях в работе связи и доступе к интернету.