Утром 30 апреля в Челябинской области ввели режим «Беспилотная опасность»

Ограничений по выходу на работу и учебу нет

Утром 30 апреля на Южном Урале объявили режим «Беспилотная опасность». Такая информация появилась в официальных каналах правительства региона.

Временные перебои возможны в работе связи и доступе к интернету. Власти попросили жителей соблюдать несколько простых правил.

Жителям напомнили порядок действий при угрозе беспилотника. Если вы находитесь в здании, спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться нельзя. Когда спуститься невозможно, отойдите от окон и укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами. Подойдет санузел, коридор или кладовая. Не подходите к окнам и не выглядывайте на улицу.

На улице следует укрыться в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге или другом безопасном месте. Не оставайтесь на открытой местности. В транспорте выйдите и укройтесь там же.

Запрещена фото- и видеосъемка беспилотников, последствий их применения, а также работы средств противовоздушной обороны. Такие кадры позволят противнику определить координаты ударов, оценить эффективность атак и спланировать новые нападения.

Если вы обнаружили дрон или его части, ни в коем случае не прикасайтесь к устройству, обломкам или подозрительным предметам рядом. Не пытайтесь осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о находке. Единый номер вызова — 112.

В министерстве общественной безопасности разъяснили: при сигнале «Беспилотная опасность» ограничений по выходу на работу и учебу в школе нет. По прибытии в офис или учебное заведение по возможности находитесь в помещении, без особой надобности не выходите на улицу и следите за уведомлениями экстренных служб.

В случае наступления реальной опасности задействуют весь алгоритм оповещения: сирены, перехват телевидения и радио, смс‑рассылки и пуш‑уведомления. Власти просят доверять только официальным источникам информации.