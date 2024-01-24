В Челябинской области упразднили Нязепетровский и Пластовский районы

Постановления подписал губернатор Алексей Текслер

В Челябинской области станет меньше на два района и больше на два городских округа. Губернатор Челябинской области поручил упразднить Пластовский и Нязепетровский районы и образовать из них округа. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте правовой информации.

С согласия местных жителей глава региона постановил согласовать объединение Гривенского, Кургинского, Ункурдинского и Шемахинского сельсоветов, а также города Нязепетровска, изменить статус Нязепетровского района на статус округа с центром в Нязепетровске и упразднить район и сельсоветы.

Пластовский район также будет преобразован в Пластовский округ: Алексей Текслер постановил объединить ряд сельсоветов, изменить статус района и упразднить сельсоветы и сам район.

Ранее глава региона подписал постановление об упразднении Саткинского района и преобразование его в округ.

Напомним, основное различие между округом и районом заключается в уровне организации управления. Округ является более самостоятельным и имеет свою систему местного управления, а также обладает большей экономической властью.