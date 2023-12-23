Саткинский район в Челябинской области преобразуют в округ

Что изменится с новым названием

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер постановил согласовать изменение статуса Саткинского района на статус округа и упразднить ряд административно-территориальных единиц. Местные жители уже дали соответствующее согласие. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Постановляю согласовать объединение Айлинского сельсовета, города Бакал, рабочего поселка Бердяуш, рабочего поселка Межевой, Романовского сельсовета, города Сатка и рабочего поселка Сулея и изменение статуса Саткинского района на статус Саткинского округа с административным центром в городе Сатка»,— говорится в документе.

В ближайшее время будет утверждена структура администрации нового округа.

Основное различие между округом и районом заключается в уровне организации управления. Округ является более самостоятельным и имеет свою систему местного управления, а также обладает большей экономической властью. Таким образом, преобразование Саткинского района в округ позволит более оперативно решать возникающие вопросы без лишней бюрократии.