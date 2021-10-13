В Челябинской области выявили четвертый очаг африканской чумы свиней

Погибли шесть хряков в Коркино

Еще одна вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в Челябинской области. Очаг инфекции расположен на территории личного подсобного хозяйства в Коркино. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Шесть свиней в Коркино пало. В очаге инфекции находятся 224 свиньи, в угрожаемой зоне — 458.

«В угрожаемую зону входит территория, радиус которой составляет 5 километров от границ очага, включая поселок Бектыш Еткульского района, город Коркино и рабочий поселок Роза», — говорят в ведомстве.

Эксперты предполагают, что свиньи могли заразиться, отведав непроваренные пищевые отходы.

Ранее на территории Челябинской области уже были зарегистрированы три очага африканской чумы свиней: в подсобном хозяйстве копейской ИК-1, в личном подсобном хозяйстве недалеко от поселка Новый Красноармейского района и на складе в Челябинске, где хранили замороженное мясо, привезенное из копейской колонии.