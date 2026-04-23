В Челябинской области участники СВО вместо земли под дом смогут взять садовый участок

Депутаты Заксобрания поддержали инициативу губернатора о новой мере поддержки героев и их семей

Участники СВО смогут бесплатно получать землю в садовых товариществах региона. Необходимые поправки в законы внесли сегодня депутаты Законодательного собрания Челябинской области. До этого ветераны получали землю лишь под строительство частного дома, ведение подсобного хозяйства или денежную компенсацию.

«Эту идею предложили слушатели программы „Герои Южного Урала“ на одной из наших встреч. Мы оперативно проработали ее с губернатором Алексеем Леонидовичем, и сегодня законопроект единогласно поддержан. Когда речь касается наших бойцов и членов их семей — мы единодушны», — подчеркнул председатель Законодательного собрания области Олег Гербер.

Новая мера поддержки позволит сократить время ожидания в очереди на землю и даст возможность получить участки даже в тех муниципалитетах, где существует дефицит земли для ИЖС или ЛПХ.

Сейчас в муниципальной собственности находится более 2,5 тысячи садовых участков в действующих СНТ, многие из них обеспечены инфраструктурой.

Начиная с 2023 года о своем желании получить землю заявили 932 семьи участников СВО: 105 человек уже забрали земельные участки, а 478 — денежную компенсацию взамен надела.

Депутаты ЗСО также поддержали законопроект о новых гарантиях бойцам: в Челябинской области введут квоты для трудоустройства участников СВО.