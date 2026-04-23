В Челябинской области введут квоты для трудоустройства участников СВО

Депутаты поддержали законопроект о новых гарантиях бойцам

Обеспечить трудоустройство бойцов спецоперации в Челябинской области помогут квоты рабочих мест на предприятиях разных отраслей экономики. Часть должностей в штатном расписании будет закреплена за участниками СВО. Инициативу губернатора Алексея Текслера о новых гарантиях для трудоустройства бойцов сегодня, 23 апреля, на 11-м заседании Законодательного собрания региона поддержали депутаты.

Законопроект внес в региональный парламент губернатор Алексей Текслер. Поддержка участников СВО и членов их семей является в регионе абсолютным приоритетом. Трудоустройство является одним из важных этапов ресоциализации бойцов после участия в спецоперации. На этом неоднократно акцентировал внимание глава региона.

Для того чтобы бойцы после возвращения «из-за ленточки» могли найти достойную работу с высокой оплатой труда, на предприятиях области введут квоты.

«Для компаний, численность работников которых превышает 100 человек без учета обособленных подразделений в других регионах, предлагается установить обязанность по определению числа рабочих мест для трудоустройства граждан, завершивших военную службу, в размере 1% от среднесписочной численности работников», — уточнил начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

В настоящее время в регионе создан специализированный банк вакансий для участников СВО. В нем представлено 1200 предложений о работе с оплатой труда более 80 тысяч рублей в месяц.

В целом рынок труда Южного Урала сегодня на стороне соискателей. Уровень регистрируемой безработицы установился рекордно низкий в регионе — 0,4% (8400 человек). В областном банке вакансий более 27 тысяч предложений о работе.