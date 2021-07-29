В Челябинской области ЦКС опубликовал обращение после трех смертельных ДТП с участием мусоровозов

Руководство компании призывает перевозчиков дооснастить технику зеркалами и камерами, чтобы следить за «слепыми зонами»

За прошедшие двое суток в Челябинской области произошло три смертельных ДТП, в которых под колесами мусоровозов скончались пешеходы. В связи с этим руководство регоператора по обращению с ТКО опубликовало открытое обращение, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Регоператор призвал всех перевозчиков твердых коммунальных отходов в кратчайшие сроки провести ревизию всей техники, которая оснащена видеокамерами и зеркалами. С их помощью водители мусоровозов могут следить за так называемыми слепыми зонами.

«Мы настаиваем на скорейшем рассмотрении возможности дооснащения мусоровозов дополнительными средствами слежения. Мы также требуем от перевозчиков ежедневно перед сменой проводить дополнительные инструктажи водителей мусоровозов, рассказывая о произошедших ЧП и необходимости соблюдать меры предосторожности, которые позволят избежать повторения подобных ситуаций», — прокомментировали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Руководство компании считает, что эти действия помогут свести к минимуму возможность повторения таких трагедий. Компания также принесла соболезнования родным погибших жителей Челябинской области.

Также ЦКС обратился не только к водителям, но и к пешеходам с просьбой о строгом соблюдении правил дорожного движения.

Напомним, в Магнитогорске днем 27 июля пожилой мужчина попал под колеса мусоровоза. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Несколькими часами ранее аналогичное ДТП произошло в Копейске. Под колеса техники попал 80-летний пенсионер, позже в медучреждении он скончался. В среду, 28 июля, в Магнитогорске мусоровоз насмерть сбил 54-летнюю женщину.