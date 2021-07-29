В Магнитогорске мусоровоз насмерть сбил 54‑летнюю женщину

Это уже третья подобная трагедия на неделе

В районе дома № 14А по улице Чкалова в Магнитогорске 34-летний водитель мусоровоза насмерть сбил 54-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

ЧП случилось накануне, 28 июля.

«Мусоровоз двигался внутри двора и наехал на женщину. От полученных травм она скончалась в больнице. Проводится доследственная проверка», — рассказали в полиции.

Как ранее писал наш сайт, 27 июля в Магнитогорске 71-летний мужчина погиб под колесами мусоровоза. В этот же день в Копейске мусоровоз насмерть сбил 80-летнего пенсионера.