В районе дома № 14А по улице Чкалова в Магнитогорске 34-летний водитель мусоровоза насмерть сбил 54-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.
ЧП случилось накануне, 28 июля.
«Мусоровоз двигался внутри двора и наехал на женщину. От полученных травм она скончалась в больнице. Проводится доследственная проверка», — рассказали в полиции.
Как ранее писал наш сайт, 27 июля в Магнитогорске 71-летний мужчина погиб под колесами мусоровоза. В этот же день в Копейске мусоровоз насмерть сбил 80-летнего пенсионера.