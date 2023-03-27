В Верхнем Уфалее стоки из переполнившейся канализации потекли в городской пруд

Для решения проблемы местные власти запланировали «соответствующие мероприятия»

В Верхнем Уфалее жители заметили, как сточные воды плотным потоком стекают прямо в городской пруд. Фотография с места и краткий рассказ об этом появились накануне в социальных сетях. Автор поста рассказал, что по улице Маресьева бежит вода из канализации, которая попадает в водоем. ИА «Первое областное» узнало, откуда в водохранилище появляются эти стоки.

В комментариях к этой записи от имени администрации города опубликовали информацию о том, что это не стоки из бытовой канализации, а талые воды, которые переполнили систему водоотведения.

Оказалось, что в прошлом году водоотводную канаву, расположенную на участке улицы Ленина (от Маресьева до микрорайона Спартак), уже очищали и восстанавливали. Кроме того, обустроили ливневую канализацию, которая находится вдоль набережной Верхнеуфалейского водохранилища. Сейчас оба сооружения работают, что называется, на полную, но снег быстро тает, поэтому система не справляется с таким приливом воды.

«Мы знаем об этой проблеме. Действительно, в этом году оказалось много талой воды, снег очень обильно тает. Как только паводковая ситуация завершится, то эта проблема уйдет. Тем не менее мы планируем провести соответствующие мероприятия, чтобы потом этот вопрос больше не возникал», — прокомментировал ИА «Первое областное» глава Верхнего Уфалея Сергей Тарасов.

Градоначальник не смог оперативно уточнить, что именно намерены сделать для урегулирования этой ситуации.

Кстати, реконструкция набережной городского водохранилища стартовала в 2020 году — это были самые масштабные по меркам Верхнего Уфалея работы. Впрочем, меньше чем через год к подрядчику возникли вопросы из-за обвалившейся плитки на бордюрах, луж на новых тротуарах и оставленного под снегом строительного мусора. Свою лепту внесли и вандалы, разгромившие лавочки. Местным властям пришлось внимательнее следить за подрядчиком, который взялся за исправление недостатков.