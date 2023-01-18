113 мест для прогулок и отдыха благоустроят в Челябинске в 2023 году

На эти цели город получит 517 миллионов рублей

В 2023 году в Челябинске благоустроят 113 территорий, выбранных инициативными жителями. На это из бюджета области выделят 517 миллионов рублей. Основные работы завершат до 1 августа, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Инициативное бюджетирование — это проект, по которому жители сами принимают участие в распределении бюджетных денег для решения самых актуальных местных вопросов. Наибольшее число инициатив приняли от Советского района, где реализуют 23 проекта. В основном это ремонты проездов, пешеходных дорожек, благоустройство дворов. На стадионе по улице Доватора, 15 установят общественный туалет, а у школы № 144 приведут в порядок территорию.

В Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах отбор прошли по 21 проекту. Здесь внимание уделят комплексному благоустройству дворов, обустройству спортивных объектов и ремонту проездов и тротуаров. В Саду Победы появятся новые места отдыха.

В Центральном районе благоустроят 15 территорий, в том числе в границах улицы Воровского, Свердловского проспекта, улицы Карла Либкнехта.

В Курчатовском районе девять проектов, из них семь — благоустройство дворов. Еще два — новые общественные пространства в Парковом. В микрорайоне № 55 появится новый сквер, а рядом с ОЦ № 5 создадут прогулочную экотропу «ЧистоПарковый».

В Калининском районе обновят восемь дворов и отремонтируют внутриквартальные проезды, тротуары и лестничные марши к социальным объектам.

Напомним, с ноября по декабрь прошлого года почти 90 тысяч жителей Челябинской области проголосовали за благоустройство своих территорий. Делимся статистикой инициативного бюджетирования.