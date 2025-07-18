В Челябинской области студенты со всего Урала учатся выращивать фрукты и ягоды

Ежегодно летнюю практику в «Григорьевских садах» проходят около 200 человек

Каждое лето предприятия и организации Челябинской области принимают сотни студентов-практикантов. Кто-то осваивает азы профессии в офисах и на производствах, кто-то — в детских лагерях и больницах. Но есть и те, для кого летняя практика становится настоящим приключением: они уезжают за сотни километров от дома, чтобы работать в полях. ИА «Первое областное» пообщалось с практиканткой «Григорьевских садов» о работе, учебе и жизни за городом.





В этом году «Григорьевские сады» отмечают юбилей — 10 лет. Плодово-ягодное хозяйство занимает площадь почти тысячу гектаров, триста из которых покрыты кустами жимолости, смородины, малины, абрикосовыми и вишневыми деревьями, а также яблонями.

За растениями ухаживает большой штат сотрудников, многие, кстати, живут прямо там же — в деревне Григорьевке. Но летом здесь закипает особая жизнь: приезжают студенты. Опытные аграрии передают знания новому поколению, а ребята постигают азы профессии не в аудиториях, а среди яблоневых аллей.





«Студенты, которые проходят практику в садах, потом легко защищают дипломы, потому что, в частности, понимают принцип планирования: как распределять работы, как назначать бригадиров, трактористов. То есть из них получаются хорошие производственники. На практике они учатся, как подготовить землю, разметить кварталы, посадить и вырастить сады, как собрать урожай и реализовать его согласно международному стандарту качества», — рассказывает создатель и руководитель хозяйства Ольга Сегаль.

Вероника Морозова — студентка Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ). Говорит, что с детства интересовалась, откуда берутся в магазинах овощи и фрукты, оказалось, что всем этим занимаются серьезные люди. Вероника учится на направлении «ландшафтный дизайн», производственную практику в «Григорьевских садах» проходит уже второй раз.





«Мы были здесь в прошлом году, нам с одногруппниками понравилось — огромная территория, разнообразная работа. Успеваешь за небольшой период попробовать все. Мы пропалываем, занимаемся яблоневой обрезкой, сидим на фрезе и много чего еще», — делится Вероника.





Поясним, «сидеть на фрезе» — это нажимать на кнопку в прицепе трактора, чтобы фреза опускалась и путем аэрации наполняла почву кислородом.

Живут студенты в «Григорьевских садах» как в загородном лагере.





Жизнь вдали от города, по словам Вероники, отдельное приключение. Помимо различной работы, у ребят, конечно, находится время на отдых.

«По выходным топим баню, жарим шашлыки, играем в волейбол, настолки. Если скучно — ходим на озеро или до магазина через лес. Иногда дядя Юра катает нас на лошадях», — говорит девушка.





В «Григорьевских садах» живут и пони, и большие лошади. Еще студентка признается, что стандарты жизни за городом меняются:

«В городе — „фу, трава!“. А здесь — „слава богу, трава мягкая, можно полежать на ней“».

Практика у Вероники рассчитана на два месяца, говорит, что успевает на цветение малины, жимолости и сливы. Несмотря на сложности работы руками, девушка уверена, что такой опыт необходим.

«Как из нас делать специалистов, если мы в поле ни разу не стояли?» — задается вопросом студентка.





Ежегодно в «Григорьевских садах» проходят практику и работают до 200 студентов в возрасте от 17 до 24 лет. В 2025 году хозяйство приняло уже более 100 человек. Сюда приезжают ребята из Челябинской, Курганской, Омской, Тюменской, Пермской и Свердловской областей. Они студенты аграрного, инженерного, ветеринарного, туристического направлений ведущих вузов страны. В садах ребята получают реальный опыт, работают с современным оборудованием и перенимают знания у профессионалов своего дела.