В Челябинской области зреет рекордный урожай ягод и яблок

Местные аграрии выращивают по несколько сортов на одном дереве

В Челябинской области начался сезон сбора урожая в плодово-ягодных садах. Сотни гектаров, тысячи деревьев и кустарников, тонны фруктов и ягод — речь о «Григорьевских садах». Журналисты ИА «Первое областное» поразились масштабам предприятия, попробовали гигантскую жимолость и пообщались с создательницей садов Ольгой Сегаль.





Уже на подъезде к садам замечаешь огромные поля, где стройными рядами — будто по линейке — стоят деревца. Общая площадь «Григорьевских садов» — почти тысяча гектаров, 300 гектаров из них занимают плодово-ягодные культуры. Если измерить территорию в футбольных полях, то их количество превысит 400.

Гостей садов встречают Друшлак и Патисон — обитатели местного пони-кафе. Их, кстати, можно покормить овощами или сушками, или они сами угостятся пиццей с вашей тарелки.





В «Григорьевских садах» выращивают яблоки, груши, сливы, вишню, малину, смородину, крыжовник, жимолость и абрикосы, которые не боятся уральских морозов.





«Сады высажены, как лоскутное одеяло: в зависимости от рельефа и состава почвы. Выше растут яблони, ниже — малина. Когда мы нашли идеальное соотношение показателей почвы, культуры, сортов, агротехники — начали достигать таких значимых результатов», — рассказывает Ольга Сегаль.





Технология сбора здесь тоже не простая: специальный комбайн проезжает и собирает ягоды с куста. Во время уборки они попадают в ящики, после — отправляются в холодильник. Затем ягоды упаковывают и распределяют по торговым сетям. От момента сбора до реализации — не более суток.





«Важно дожить до весны, когда пойдет жимолость. Эта ягода для нас драгоценная. Именно благодаря ей мы выплачиваем первую зарплату сотрудникам», — отмечает Ольга Сегаль.





Интересный факт: чтобы вырастить куст жимолости, который будет плодоносить 30 лет, требуется пять лет.





Чтобы не зависеть от уральского климата и стабильно поставлять продукцию, необходимо диверсифицировать риски, и поэтому в «Григорьевских садах» выращивается много разных культур.

«Даже если какой-то сорт померзнет или просто культура не даст урожая, мы можем выровнять ситуацию по предприятию при помощи других культур и сортов», — отмечает Ольга.





Больше всего урожая, 50% от всего сбора, приносят яблони. На них, кстати, выращивают одновременно до четырех разных сортов — благодаря уникальной селекционной технологии.





«На одной яблоне может расти сразу четыре сорта. С одной стороны — зеленые, с другой — красные», — демонстрирует достижения селекции владелица «Григорьевских садов».

Местные яблоки тоже пользуются большим спросом в магазинах. Также их активно реализуют переработчики, делают сидры, соки, варенье и повидло. В этом году сады ожидают хороший урожай яблок и ягод — предварительно более тысячи тонн.





«В прошлом году мы собрали самый большой урожай сливы в Российской Федерации, с одного гектара. Мы даже писали пояснительную записку. Потому что в других регионах урожайность была в разы меньше», — делится Ольга.

Помимо этого, в «Григорьевских садах» развивают направление агротуризма. Гости могут «разгрузить голову» путем интеграции в рабочие бригады, изучения процесса садоводства изнутри. Также там можно порыбачить и отдохнуть компанией в пони-кафе. А еще несколько раз за сезон гости могут приехать и пособирать ягоды.





Ранее писали, что в садах поселились лисы и енот.



