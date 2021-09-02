В Челябинской области стартует вакцинация от гриппа

Рассказываем, почему нужно поставить прививку именно сейчас

Минздрав Челябинской области официально дал старт вакцинации против гриппа. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.



Поставить прививку против гриппа в пандемию COVID-19 особенно важно: так можно защититься от развития смертельно опасного сочетания инфекций. Однако нужно помнить, что между вакцинацией от гриппа и коронавируса должно пройти не менее 30 дней. Более того, нельзя прививаться от гриппа в промежутке между первым и вторым компонентом вакцины от COVID-19.

«В период разгара коронавирусной инфекции любая другая инфекция может значительно усугубить течение болезни, повлиять на развитие тяжелых осложнений и ухудшить прогноз. Необходимо правильно спланировать личный календарь вакцинации, чтобы к началу эпидсезона по гриппу в декабре-январе уже выработался устойчивый иммунитет», — подчеркнула руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики региона Ольга Агеева.

Чтобы поставить прививку от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Какую из трех вакцин от гриппа выбрать, подскажет врач, исходя из индивидуальных показаний.

Напомним, накануне Челябинская область получила первую партию вакцин от гриппа. Сейчас вакцина трех наименований: «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М» — уже поступает во все медицинские организации региона.

