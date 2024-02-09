В Челябинской области станет проще определить границы охотугодий

Минэкологии представит данные по ним на Геопортале региона

В Челябинской области данные о границах охотничьих угодий разместят на Геопортале региона. Проект к марту завершат министерство экологии и Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий, сообщает пресс-служба минэкологии.

На протяжении пяти лет ведомство устанавливало границы охотугодий. В 2022 году специалисты закончили масштабную работу.

«Сейчас все территории поставлены на кадастровый учет. Однако ориентироваться в публичной кадастровой карте довольно сложно. На Геопортале региона данные будут представлены в более доступной форме. Это позволит охотникам заранее знакомиться с границами охотугодий и избежать нарушения границ при охоте. Для охотпользователей будет исключена правовая неопределенность в отношении территорий, за которые они отвечают», — рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.

Добавим, что в системе «Геопортал Челябинской области» можно найти топографические карты, карты дорожной сети, сведения о сельскохозяйственных и социально-культурных объектах и другое. Информация находится в открытом доступе.

Чтобы получать больше данных, граждане и представители различных ведомств должны пройти регистрацию.

Между тем численность волков в Челябинской области, согласно последней звериной переписи, составляет около 200 голов. Популяция хищника на Южном Урале искусственно регулируется, за последние пять лет она сократилась на 40%.

Текст: Юлия Нестеренко.