В Челябинской области за пять лет популяция волков сократилась на 40%

Поголовье хищника регулируют охотничьими квотами

Численность волков в Челябинской области, согласно последней звериной переписи, составляет около 200 голов. Популяция хищника на Южном Урале искусственно регулируется, за последние пять лет она сократилась на 40%. Об этом сегодня, 26 января, корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

Напомним, что несколько дней назад из соседней Курганской области пришло сообщение о нападении группы волков на людей, причем один человек (пенсионерка) погиб от укусов. Сейчас там предпринимают меры, чтобы зачистить от опасных зверей территории населенных пунктов и ближайшие к ним окрестности.

В Челябинской области, отметили в Минэкологии, ежегодно выделяются охотничьи квоты на добычу волка с целью регулирования его численности, поскольку это животное причиняет серьезный ущерб, нападая на домашних и сельскохозяйственных животных.

По словам начальника охотуправления министерства экологии Челябинской области Андрея Питовина, волк может не только покалечить или убить, но и является переносчиком бешенства, сибирской язвы и других опасных болезней.

В Минэкологии советуют при встрече с волками постараться обойти их стороной и по возможности присоединиться к другим людям. Если животное демонстрирует агрессивное поведение и приближается, нужно постараться найти укрытие (автомобиль, подъезд и т. д.) и вызвать 112. Убегать категорически нельзя — это станет для хищника сигналом к погоне. В случае если нападение волка неизбежно, следует громко кричать, звать на помощь и отбиваться любыми доступными средствами.