В Челябинской области стало больше пунктов вакцинации от короновируса в ТРК

На сегодняшний день вакцинировались уже 12 процентов южноуральцев

На Южном Урале становится больше торгово-развлекательных комплексов, в которых по выходным можно поставить прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области. Вакцинироваться можно в 6 городах региона.

Вакцинация в ТРК началась в конце марта. Первая выездная бригада работала в челябинском ТГ «Алмаз». Сейчас акция проходит в нескольких городах региона: Копейске, Миассе, Златоусте, Магнитогорске и Бредах.

Привиться от коронавируса в ТРК может любой желающий взрослый, не имеющих клинических проявлений ОРВИ или хронических болезней.

«Желающим сделать прививку при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. На месте заполняется анкета и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию. Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал „Госуслуги“, выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение», — напомнили в региональном Минздраве.

На бесплатную вакцинацию в торгово-развлекательных комплексах жителей региона ждут по следующим адресам:

Челябинск: Торговый город «Алмаз», 2 этаж (24 апреля, 10:00—16:00); Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» (24 апреля 10:00—15:00); ТРК «Космос» (12:00—16:00); ТРК «Родник» (10:00—16:00); ТРК «Куба» (10:00—14:00); ТРК «Фиеста» (10:00—14:00); ТК «КС» (11:00—16:00); Торговый город «Алмаз», 2 этаж (25 апреля, 10:00—16:00); ТРК «Космос» (25 апреля 12:00—16:00); ТРК «Родник» (10:00—16:00); ТК «КС» (25 апреля 11:00—16:00).

Копейск: ТРК «Слава» (24 апреля 10:00—15:00).

Миасс: ТРК «Слон» (24 апреля 12:00—16:00); ТК «Малахит» (24 апреля 11:00—15:00); ТРК «Слон» (25 апреля 12:00—16:00). Златоуст: ТРК «Тарелка» (24 апреля 11:00—14:00).

Магнитогорск: ТРК «Jazz Mолл», 1 этаж (23 апреля 11:00—15:00; 24 и 25 апреля 11:00—15:00). ТРК «Континент», 3 этаж; ТРК «Гостиный двор», 2 этаж; ТГ «Гранд-4», павильон 211; ТЦ «Тетрис» — 24 и 25 апреля с 11:00 до 15:00). Бреды: Магазин «Магнит», ул. Торговая, 1 (24 апреля 10:00—15:00).

Челябинская область показывает высокие темпы вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня заявила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт во время брифинга. Если прививочная кампания развернется активнее, то население Южного Урала достигнет коллективного иммунитета уже к июлю этого года. При сегодняшних темпах о формировании иммунитета у южноуральцев можно будет говорить в сентябре.

Регион также вошел в число лидеров по России по темпам диагностики коронавируса. Например, на 100 тысяч южноуральцев уровень диагностики в минувший вторник составил 192 ПЦР-теста.