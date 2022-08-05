В Челябинской области спустя четверо суток нашли пропавшего в лесу 90‑летнего мужчину

Пенсионер самостоятельно вышел к деревне

В Челябинской области завершены поиски 90-летнего жителя деревни Киржакуль (Сосновский район). Пожилой мужчина провел в лесу четыре ночи и смог выйти к деревне Шимаковка, местный житель которой привез заблудившегося пенсионера на авто прямо к дому. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«Дедушка сильно ослаб, и вопросами его не мучают. Для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи была сразу же вызвана скорая помощь. Несмотря на усталость, он смог вместе со спасателями самостоятельно дойти до дома и успокоить близких», — рассказали спасатели.

Напомним, пожилой мужчина пропал 1 августа. Он ушел в лес из своего дома в деревне Киржакуль и не вернулся. На четыре дня его жилище превратилось в оперативный штаб. Каждое утро там собирались дети, внуки, соседи и знакомые пенсионера, а также сотрудники полиции, спасатели и пожарные. Все участники поисков по карте определяли квадраты местности и устраивали прочес.

Накануне к обследованию леса подключились кинологи и операторы беспилотных летательных аппаратов.