В Челябинской области кинологи подключились к поискам пропавшего в лесу 90‑летнего мужчины

Самигула Тухватуллин ушел за ягодами еще 1 августа

В Сосновском районе продолжаются поиски 90-летнего мужчины, который ушел в лес из своего дома в деревне Киржакуль и не возвращается уже четыре дня. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

К обследованию леса подключились кинологи Челябинского отделения Россоюзспас и операторы беспилотных летательных аппаратов.

«Также продолжают поиски спасатели, полиция, специалисты пожарной части МЧС региона, родственники и волонтеры», — сообщили в ПСС.

В день исчезновения мужчина был одет в черную рубашку, синее трико, синие галоши.