Отдыхает не только тело: челябинский банщик о моде на парение

Место физического и морального отдыха



Промозглым октябрем, 11-го числа, отмечается Международный день банщика. Мы познакомились с президентом Банного союза Иваном Бояринцевым. Южноуралец рассказал ИА «Первое областное», почему это движение сейчас так популярно, сколько стоят услуги и что такое настоящее парение.

Иван Бояринцев — самый высокооплачиваемый банщик России, свои услуги он оказывает не только на родине, но и по всему миру. Руководитель Банного союза парил людей в Мексике, Грузии, Эстонии, Латвии и даже на Мальдивах. Он занимается этой деятельностью более 20 лет и с большой любовью и знанием своего дела рассказывает о ней.





Традиции возрождаются, новые бани появляются

«Это можно назвать мейнстримом. Сейчас идет банный бум по всей стране, в Челябинской области в частности. В России каждый день открывается одна коммерческая баня», — рассказывает руководитель Банного союза.

Важно понимать, зачем ты идешь в баню. Кто-то парится для расслабления тела, кто-то — для очищения головы, кто-то приходит в баню как на исповедь, чтобы излить душу.

«Первое, что я спрашиваю после знакомства, — зачем человек пришел и чего он хочет. Очень небольшое количество людей готовы сформулировать эту задачу. Кто-то думает, что баня — это про напиться и упасть лицом в салат, но это можно сделать и в любом другом месте», — говорит Иван Бояринцев.

Мода на осознанность и самопознание привела к возрождению традиций парения. По словам нашего собеседника, в правильной бане отдыхает не только тело, но и душа. Что же такое эта правильная баня?

Хорошая баня, по словам Ивана, должна соответствовать правилам трех «т»: тепло, темно и тихо.





«У бани бесконечное количество вариантов. Поэтому мы не можем говорить про нее как про нечто абсолютно однозначное. Это всегда сочетание огромного количества пунктов, критериев», — говорит Иван.

Те люди, которые говорят, что баня должна быть такая, чтобы «шкура с костей слазила», будут правы точно так же, как и те, кто предпочитает находиться в менее высоких температурах, отметил собеседник.

«Наша жизнь разнообразна, и баня должна быть разнообразной», — считает Иван Бояринцев.

Настоящее парение — процесс сокровенный

Общественные бани — это, конечно, удобно и дешево. К тому же современные термальные комплексы всегда предлагают не только попариться, но и большой пакет других услуг. Однако это скорее коммерческая история, которая далека от настоящего хорошего парения.

К процессу нужен индивидуальный подход, для каждого человека нужны свои условия.

«Организм человека — очень адаптивная вещь, он может привыкнуть к любому самоистязанию. Многие люди попросту не понимают, что, чтобы хорошо попариться, не обязательно приучать свое тело к экстремальным условиям. Можно мягко, аккуратно попариться, погреться и попотеть», — говорит Иван.

Среди банщиков, как и везде, есть дефицит кадров

На сегодняшний день достаточно много людей занимаются обучением на эту профессию.

«Мы с Банным союзом сделали Академию банного дела. Человек, проходя пять этапов своего обучения, приходит к высокому классу мастерства. Все это начинается с домашнего банщика, потом туда добавляется еще сто движений, чтобы человек мог это делать красиво», — делится Иван.

Далее начинается работа с головой, к отточенным механическим движениям добавляется душа.

«То есть мы парим на третьем курсе уже не руками, а в первую очередь мыслями своими. Таких мастеров у нас в Челябинской области уже более двухсот», — делится собеседник.



Средняя цена индивидуального парения в регионе — 15—20 тысяч рублей. Профессия пользуется спросом, однако дефицит кадров наблюдается и в этой сфере.

«Дефицит есть, и он ощутим. Все банные комплексы имеют вакантные места для того, чтобы принять на работу банщиков. Дальше все зависит от ценности сотрудника», — рассказывает глава Банного союза.

Иван заметил, что у женщин в этой сфере гораздо больше шансов заработать.

«Не каждая женщина разденется перед чужим мужчиной, ляжет ему под веники. А к женщине она всегда пойдет. И мужчина всегда согласится, чтобы его попарила женщина. Эта особенность дает больше шансов для заработка. На каждом тренинге у нас из десяти человек минимум две барышни», — делится Иван.