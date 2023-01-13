В Челябинской области составили топ‑5 туристских примет

Путешественники рассказали о популярных суевериях

13 января в этом году выпало на пятницу. Многие приписывают пятнице 13-го мистические свойства и приметы. К этой дате туристы поделились своими приметами, а сотрудники нацпарка «Таганай» составили из них топ-5.

Первая примета: ничего не зашивать перед дорогой.

Вторая: заядлые туристы не оглядываются, выйдя на тропу.

Третья: не надевать в поход новую обувь, а выбирать проверенные ботинки.

Четвертая: опытные путешественники всегда отправляются в дорогу ранним утром.

Пятая: в палатку туристы стараются взять небольшую памятную вещь из дома.

Напомним, ранее в «Зигальге» составили портрет туриста, посетившего нацпарк в 2022 году.