В Зигальге составили портрет туриста, посетившего нацпарк в 2022 году

Рассказываем, кто чаще всего путешествовал по маршрутам особо охраняемой территории

В 2022 году национальный парк «Зигальга» в Челябинской области посетили свыше 13 тысяч туристов. В основном это были туристические группы из нашего региона и соседнего Башкортостана. В пресс-службе нацпарка составили общую характеристику туриста, который посещал Зигальгу в прошлом году.

«Молодой и готовый покорять новые вершины — так кратко можно охарактеризовать туриста, который приехал в Зигальгу в 2022 году. Средний возраст туристов — 36 лет, и на территории нацпарка они проводили около 3 дней. Почти 80 процентов посетителей отправлялись по маршруту Тюлюк — Поперечная»,— рассказали представители национального парка.

При этом каждый десятый турист отважился совершить более дальний поход. Например, преодолеть расстояние от Тюлюка до Верх-Катавки или пройти траверсом по хребту.

Помимо южноуральцев и жителей Башкортостана Зигальгу в 2022 году также посетили туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Архангельска и других российских городов.

Кстати, в 2022 году поток туристов заметно увеличился по сравнению с 2021 годом: 13 413 человек и 10 478 соответственно.