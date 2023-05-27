В Челябинской области сократили ставку замначальника Госжилинспекции

С занимаемым должность Андреем Солоповым расторгли контракт

В Челябинской области сократили должность заместителя начальника Государственной жилищной инспекции и расторгли контракт с Андреем Солоповым, который занимал эту должность. Соответствующее постановление накануне, 26 мая, подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Освободить Андрея Солопова от замещаемой должности заместителя начальника Главного управления „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы в связи с сокращением должности»,— говорится в документе.

Также глава региона поручил выплатить ему все положенные компенсации.

Напомним, в 2021 году на протяжении полугода Андрей Солопов исполнял обязанности начальника после увольнения Эллы Никитиной. В октябре 2021 года Алексей Текслер назначил на должность начальника региональной Госжилиснпекции начальника контрольно-правового управления министерства тарифного регулирования Рашиду Ковалеву.