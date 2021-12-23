В Челябинской области снизили стаж, необходимый для присвоения звания «Ветеран труда»

И изменили срок рассмотрения заявлений

В Челябинской области снизили страховой стаж, необходимый для присвоения регионального звания «Ветеран труда». Для женщин и для мужчин его сократили ровно на пять лет. Соответствующий закон в этот четверг, 23 декабря, приняли депутаты Законодательного собрания области.

С 2022 года для оформления регионального звания «Ветеран труда» мужчинам необходимо иметь 35 лет страхового стажа (ранее было 40 лет), а для женщин — 30 лет (было 35 лет).

Благодаря этому более четырех тысяч южноуральцев смогут стать региональными ветеранами труда. Общий объем выплат увеличится до 60,7 млн рублей.

Так как поток обращений в соцслужбы по поводу присвоения этого звания вырастет, депутаты изменили и процедуру рассмотрения заявлений. Срок рассмотрения теперь будет считаться не в календарных, а в рабочих днях. Количество дней при этом не увеличится и останется на уровне 30.

Кроме того, по решению губернатора Алексея Текслера с 2022 года в Челябинской области существенно расширят меры социальной поддержки населения. О новых льготах читайте в отдельном материале.