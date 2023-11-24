В Челябинской области снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии

Минздрав региона подвел итоги работы по нацпроекту «Здравоохранение» в 2023 году

В 2023 году Челябинская область получила более 4,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». В четверг, 23 ноября, представители Минздрава области рассказали о том, на что потратили эти деньги и как это отразилось на здоровье южноуральцев.

«Большая часть всех полученных средств направлена на модернизацию сферы здравоохранения. Деньги вложены в создание инфраструктуры, в капитальные ремонты больниц и в строительство новых зданий поликлиник, амбулаторий и ФАПов, в их оснащение мебелью и медицинским оборудованием», — заявила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

На втором месте по объему вложений — программа борьбы с заболеваниями сосудов и сердца. На Южном Урале создали 11 региональных сердечно-сосудистых центров для экстренных пациентов с инсультами и инфарктами. В отделениях стоит современная техника, которая позволяет проводить высокотехнологичные операции и спасать пациентов от гибели. Последний центр открыли на базе челябинской ГКБ № 6 летом этого года.

На третьем месте — вложения в борьбу с онкологией. На Южном Урале создаются центры амбулаторной онкологической помощи пациентам, где можно оперативно подтвердить или снять тяжелый диагноз в течение нескольких дней. Раньше на диагностику рака у пациентов уходило до полугода. Тринадцать центров уже работают. В декабре откроется центр в Кыштыме, а в первом квартале 2024 года — еще два центра в Троицке и Аше.

По словам Агаты Ткачевой, за последние годы в регионе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, а продолжительность жизни растет. По итогам 2022 года средняя продолжительность жизни достигла 72 лет, у женщин несколько больше — 76 лет. Данные по 2023 году пока не готовы.

«В 2024 году область войдет в федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом. Будем курировать каждого пациента с таким диагнозом», — пообещала Агата Ткачева.

Четвертой значимой статьей расходов национального проекта «Здравоохранение» стала цифровизация отрасли. Жители области могут взять электронный талон к врачу (в январе их оформили 40 тысяч, а в ноябре уже 110 тысяч). Поликлиники также ушли от бумажных медкарт, медики ведут электронные записи, а врачи разных государственных клиник могут увидеть анализы и историю пациента, хранящиеся в общей базе. Кроме того, активно развивается сервис электронных рецептов.

Остается острой проблема нехватки медицинских кадров, особенно узких специалистов: хирургов, анестезиологов-реаниматологов, офтальмологов, лор-врачей, неврологов и других. Но и эта проблема постепенно решается. В городах и районах Челябинской области созданы беспрецедентные меры поддержки медиков: им платят подъемные, выдают служебное жилье, без очередей предоставляют путевки в детсад и помогают найти работу супругам, дают бесплатные абонементы в бассейн и предоставляют право бесплатного проезда. В 2023 году на село и в малые города по госпрограммам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» приехали и еще доедут 66 врачей и 50 фельдшеров. В государственные больницы активно возвращаются целевики.

«В 2024 году в регионе будет открыт целевой набор в системе подготовки средних медицинских кадров», — заявил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Подводя итоги уходящего года, министр здравоохранения области Агата Ткачева заметила, что наряду с развитием медицины человек также должен нести ответственность за свое здоровье — в частности проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Чем раньше выявлена болезнь, тем легче она поддается лечению, а часть недугов вообще можно предотвратить.