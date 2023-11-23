Почему стоит пройти профосмотр, если вам не положена диспансеризация

Разбираемся, кому и зачем нужна облегченная оценка здоровья

Российские поликлиники предлагают здоровым людям два способа проверить свое здоровье. Про один из них — диспансеризацию — написано много. Про второй — профосмотр — часто упоминают лишь вскользь. Мы узнали подробнее, зачем нужны профосмотры и кому следует их проходить.

«Диспансеризация и профосмотр — это связанные друг с другом понятия. Диспансеризация — это тоже профосмотр, но только усиленный онкологическими скринингами»,— говорит главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Как и диспансеризация, профосмотр начинается с анкеты, которая содержит вопросы о самочувствии человека. После анкетирования врач измеряет рост и вес человека, окружность талии и высчитывает индекс массы тела. ИМТ может сигнализировать о наличии лишнего веса, который считается фактором риска для развития ряда хронических заболеваний.

При прохождении профосмотра необходимо сделать флюорографию — так оценивают состояние легких и могут выявить туберкулез, онкологию, инфекционную пневмонию. И измерить давление — это поможет выявить заболевания сосудов и сердца.

Также пациент должен сдать базовые анализы: на глюкозу крови и холестерин. Причем для этого медикам разрешают использовать экспресс-методы — бытовые глюкометры. Даже однократное повышение сахара может говорить о нарушении углеводного обмена и быть признаком преддиабета.

Женщины также проходят осмотр у акушерки.

Кроме того, при первом прохождении профосмотра снимается ЭКГ (с 35 лет процедура становится ежегодной) и измеряется внутриглазное давление (с 40 лет — ежегодно).

«Набор обследований не такой широкий, как во время диспансеризации. И второго этапа у профосмотра нет. Однако это не означает, что кто-то останется недообследованным. Если врач заподозрит наличие каких-то проблем, пациента направят к узким специалистам»,— говорит Ольга Агеева.

По российским законам диспансеризацию в поликлинике можно проходить в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет, а начиная с 40 лет — ежегодно. Профосмотр можно проходить каждый год. И в отдельные годы для молодых это единственный шанс проверить свое здоровье.

«Конечно, у молодежи здоровье покрепче. Но я считаю, что и молодым очень важно проходить профосмотр каждый год, а не ждать, когда придет время диспансеризации. Профосмотр приучает ответственно относиться к своему здоровью»,— говорит Ольга Агеева.

Иногда профосмотр ассоциируется у людей с оформлением медицинской книжки при поступлении на работу. Это неправильно. Для оформления медицинской книжки требуется более глубокое обследование. А если человек будет трудиться на опасном производстве, то еще и оформление справки от нарколога, психиатра. Пройти профосмотр в поликлинике в таких случаях недостаточно.