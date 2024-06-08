Очень сильные дожди прошли в Челябинской области 7 июня

Местами выпало 46 мм осадков

Уже который день в Челябинской области синоптики прогнозируют дожди с грозами и ливни. Накануне, 7 июня, в отдельных районах региона прошли очень сильные дожди: количество выпавших осадков достигло 46 миллиметров, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Сохранялась теплая погода. Днем в большинстве районов прошли кратковременные грозовые дожди, в горах местами очень сильные, ночью в отдельных районах отмечались небольшие дожди. Количество осадков составило от 0,4 до 46 миллиметров. Ночью на крайнем западе и крайнем востоке зарегистрированы туманы»,— рассказали в ведомстве.

Отметим, ливнем считается выпадение от 30 миллиметров осадков и более.

Сильные дожди ожидаются местами и сегодня, 8 июня. В отдельных районах прогремят грозы и выпадет град. В связи с непогодой в Челябинской области действует штормовое предупреждение.