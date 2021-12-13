В Челябинской области от работы отстранили более 900 непривитых сотрудников сферы образования

Речь идет о педагогах и других работниках школ, колледжей и институтов

В Челябинской области обязательную вакцинацию от коронавируса в утвержденные главным санитарным врачом региона Анатолием Семеновым сроки не прошли более 900 сотрудников сферы образования. Среди них преподаватели, воспитатели и другие работники школ, колледжей, техникумов и подведомственных Минобру институтов. Все они отстранены от работы без сохранения зарплаты. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» 13 декабря сообщила пресс-секретарь министерства образования и науки области Светлана Платонова.



«На сегодняшний день в Челябинской области от работы отстранены 0,9% сотрудников сферы образования. Это работники муниципальных управлений, школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и подведомственных Минобру организаций — техникумов, колледжей и институтов. Всего 104,8 тысячи сотрудников. Отстранены более 900 человек, то есть случаи единичные», — рассказала Светлана Платонова.

Треть отстраненных успели поставить первый компонент вакцины. Они будут допущены к работе, когда сделают вторую прививку.

«Остальные заняли принципиальную позицию и сознательно отказываются от вакцинации. Все будут отстранены от работы на весь период эпидемиологического неблагополучия без сохранения зарплаты до момента прохождения всех этапов вакцинации. Индивидуально будут решать вопрос кадровой заменой или перераспределением нагрузки между другими сотрудниками», — уточнила Светлана Платонова.

В Челябинской области представители ряда профессий до 13 декабря должны были пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. За нарушение постановления главного санитарного врача региона Анатолия Семенова работодателям грозят многотысячные штрафы. Поэтому организации уже начали отстранять непривитых сотрудников от работы.