В Челябинской области с начала 2025 года утонули 12 человек

Алексей Текслер поручил усилить контроль за водными объектами

На Южном Урале с начала года на водоемах погибли 12 человек. В связи с этим губернатор Алексей Текслер поручил усилить контроль за безопасностью населения и продолжить обустройство пляжей.

Соответствующее поручение глава региона дал на совещании с главами муниципалитетов и правительством. Также Алексей Текслер отметил, что нужно вести разъяснительную работу с населением, чтобы исключить трагедии в будущем.

Напомним, на прошлой неделе на озере Смолино в Ленинском районе Челябинска утонул 11-летний мальчик. Он играл в воде на необорудованном пляже и в какой-то момент скрылся под водой. Прибывшая бригада медиков не смогла реанимировать ребенка. На прошедшем аппаратном совещании в мэрии глава района Ольга Гущина призвала не купаться и в пруду Девичьи Слезы.