В Челябинской области с 30 апреля начнут завершать отопительный сезон

Первым батареи в квартирах выключает Чебаркуль

Отопительный сезон в Челябинской области начнут завершать с 30 апреля. Первым тепло отключит Чебаркуль, сообщила администрация городского округа.

«С 30 апреля в городе будет прекращен отпуск тепловой энергии на объекты государственного, муниципального и частного значения», — говорится в сообщении мэрии Чебаркуля.

В остальных городах региона отопление пока продолжат подавать. Решение о сроках завершения сезона власти примут отдельно с учетом погодных условий. По нормам отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске отопительный сезон могут завершить раньше нормативных сроков.