В Челябинске отопление могут отключить в первых числах мая

Температурный предел в среднесуточные 8° еще не пройден

В Челябинске приближается завершение отопительного сезона. По нормативам, чтобы прекратить подачу тепла, среднесуточная температура воздуха должна держаться не ниже восьми градусов тепла в течение пяти суток подряд. Последняя неделя апреля выдалась довольно теплой, и, если норматив выполнится, батареи начнут отключать.

Глава города Алексей Лошкин пояснил, что пока рано говорить о точной дате, поскольку ночные температуры все еще держатся около нуля.

«Нормативный температурный предел, который мы должны пройти, пока не пройден», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что городские службы внимательно следят за прогнозом погоды.

«Я дал поручение внимательно смотреть, и когда мы будем понимать, что температура установилась и прогноз положительный, будет распоряжение об окончании отопительного сезона. Если в качестве ориентира, думаю, что на конец месяца — начало мая мы должны точно попадать», — сообщил Алексей Лошкин.

Глава города также заверил, что ждать устойчивого тепла до +15 градусов никто не будет, как только позволят погодные условия, отопление отключат.

«Понимаю озабоченность жителей, но сейчас завершить отопительный сезон нецелесообразно, потому что мы получим обратный эффект», — добавил он.

Таким образом, при благоприятном прогнозе батареи в челябинских квартирах могут остыть уже в первых числах мая.