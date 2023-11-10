В Челябинской области на аварийные дороги выведут дополнительные бригады ГИБДД

Контроль усилят в часы пик

В Челябинской области до конца этого года решили усилить контроль за аварийными участками дорог. С наступлением зимы потенциально опасные отрезки будут обслуживать дополнительные наряды ДПС. По данным пресс-службы регионального главка, меры приняты из-за роста аварийности на дорогах и начала опасного сезона.

По данным полиции, за 10 месяцев этого года в Челябинской области отметили рост дорожно-транспортных происшествий на 1,45% (до 2939), числа погибших — на 30% (до 277), числа раненых в ДТП людей — на 1,36% (до 3545).

Теперь в ответ на такую статистику в Госавтоинспекции решили усилить работу в часы пик на самых потенциально опасных участках дорог.

«Инспекторы напоминают, что осень и зима — самое опасное время для автомобилистов. Ухудшается видимость, загрязняются стекла, зеркала и фары, сужается дорога, становится скользким покрытие проезжей части»,— напомнили в полиции.

Для безопасности на дорогах водители должны снижать скорость, избегать рискованных маневров, обязательно использовать системы безопасности: ремни и детские сиденья.

