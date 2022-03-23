В Челябинской области с 1 апреля пригородные поезда переходят на летний график

С 16 апреля назначат новые направления

В Челябинской области пригородные поезда перейдут на летний график движения. С 1 апреля появятся дополнительные остановки в небольших остановочных пунктах, а с 16 апреля начнут курсировать пригородные «летние» поезда по направлениям Челябинск — Кисегач — Бишкиль и Челябинск — Верхний Уфалей, сообщает пресс- служба ЮУЖД.

Пригородные «летние» поезда: № 6007/6008 сообщением Челябинск — Кисегач — Бишкиль и № 6901/6904 сообщением Челябинск — Верхний Уфалей будут курсировать с 16 апреля по 16 октября.

С 1 апреля по 31 октября будут действовать дополнительные остановки в небольших остановочных пунктах.

Напомним, что в РЖД отменили масочный режим на вокзалах и поездах.