РЖД отменили масочный режим в поездах и на вокзалах

Причиной называют стабилизацию эпидемической ситуации в стране

Российские железные дороги сообщили о снятии ограничений для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Теперь пассажирам не нужно носить маски и замерять температуру тела, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах», — сообщили в пресс-службе РЖД.

В то же время продолжится дезинфекция подвижного состава и помещений вокзалов. Особое внимание уделят обработке дверей, ручек и поручней.

Напомним, ранее авиакомпания «Победа» отменила масочный режим для пассажиров на рейсах в Москву и из Москвы.