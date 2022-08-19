В Челябинской области с 1 сентября запустят сервис «Моя школа»

Через портал родители смогут следить за успеваемостью детей

«На сервисе будет собран весь образовательный контент. Педагог сможет использовать его на уроках и давать электронные задания на дом. Предполагается, что платформа позволит формировать индивидуальный процесс обучения. Если у ребенка есть прогресс, ему не имеет смысла топтаться на месте со всеми остальными, он может пойти по продвинутой программе. В случае проблем в обучении система составит для него понятный курс для повторения материала. Но это, конечно, пока перспектива будущего»,

— говорит директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

«Развитие системы предполагает и создание электронного портфолио ученика. В нем будут отображаться оценки, результаты экзаменов, участие в соревнованиях и олимпиадах. Портфолио будет доступно на „Госуслугах“ в разделе „Мое образование“»,

— добавили в региональном правительстве.

«Появление ФГИС „Моя школа“ — идеальное решение в сложившейся ситуации. Наличие образовательного контента в одном месте упростит работу: дети смогут посмотреть свои оценки, написать сообщение однокласснику и повторить тему, воспользовавшись интерактивными материалами. Не придется запоминать по 5—7 паролей, учителя смогут оперативно сообщать школьникам важную информацию. А если со временем на сайте появятся записи спектаклей и аудиокниги, то и для самообразования у ребят будет огромный простор»,

— прокомментировал площадке «Объясняем. Челябинская область» участник первого форума классных руководителей, педагог из Миасса Данила Тикунов.