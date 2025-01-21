В Челябинской области резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей

Прирост с прошлой недели — почти 74%

В Челябинской области на 37,8% вырос уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Болеют южноуральцы разных возрастов, но чаще всего заболевают дети 7—14 лет — прирост с прошлой недели на 73,7%.

При этом ситуация по заболеваемости гриппом и вирусными инфекциями в области остается не эпидемической. Заражения связаны с циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной, риновирусной, бокавирусной, сезонной коронавирусной инфекции, SARS-CoV-2, а также гриппа.

Ранее корреспонденты ИА «Первое областное» сообщали, что на 14 января заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области всего за неделю выросла на 60%.