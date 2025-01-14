Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области выросла на 60%

Наибольший прирост дает взрослое население

На Южном Урале после выхода с новогодних каникул резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом: за неделю с 6 по 12 января число обращений к врачам увеличилось на 60%, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 60%, но при этом ниже среднего многолетнего уровня на 55%. Заболеваемость растет среди всех возрастных групп населения. Наибольший темп прироста отмечен среди взрослого населения — 62,2%», — говорят в ведомстве.

Сейчас на Южном Урале циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусной, риновирусной, бакавирусной, сезонной коронавирусной инфекции, а также COVID-19 и гриппа.

Эпидемиологи призывают соблюдать правила профилактики: мыть руки по возвращении с улицы и перед едой, проветривать помещения, надевать защитные маски в местах скопления людей и избегать общения с больными.