В Челябинской области ремонтируют дороги к детским лагерям

Обновление проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»



На Южном Урале обновляют дороги, ведущие к детским оздоровительным лагерям. Масштабный ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.



Ремонт будет проведен на Троицком тракте от Меридиана до границы Челябинска. Рядом с трассой расположены детские лагеря «Смолино» и «Восход».



Ремонт дороги Троицк — Октябрьское в Октябрьском муниципальном районе позволит комфортно проезжать к лагерю «Золотая сопка». Капремонт дороги Увельский — Рождественка — Петровское — Малое Шумаково сделает более доступным проезд к лагерю «Чайка». Также будет отремонтирована дорога Уйское — Вандышевка — Кумляк в Уйском районе.



Первые смены в городских лагерях Челябинска начнутся с 1 июня, в загородных лагерях — после 9 июня.