С 1 июня начнутся первые смены в городских лагерях Челябинска

В них отдохнут 23 тысячи школьников

С 1 июня в южноуральской столице откроются городские лагеря. Планируется, что в этом году в них отдохнут 23 тысячи детей. Приемка загородных оздоровительных лагерей продлится до 9 июня, сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.



«Завершена приемка летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на территории Челябинска. С 1 июня в них начнутся первые смены», — сообщил Сергей Авдеев.

С 2 по 27 июня в муниципальном детско-юношеском центре пройдет специализированная смена, посвященная дорожному движению. В ней примут участие 142 школьника в возрасте 11—12 лет.



До 9 июня продолжается приемка в загородных оздоровительных лагерях, после этого они начнут принимать юных челябинцев.