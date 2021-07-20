В Челябинской области реализуют проект «Эффективный регион»

Программа направлена на оптимизацию работы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления

Первый заместитель губернатора Виктор Мамин утвердил к реализации 35 новых проектов, направленных на оптимизацию деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской области. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках реализации проекта «Эффективный регион», нацеленного на оптимизацию процессов в различных сферах административно-управленческой деятельности органов власти, состоялось заседание рабочей группы по утверждению проектов.

По итогам заседания одобрили к открытию 35 новых проектов, инициаторами которых стали 10 органов исполнительной власти Челябинской области (18 проектов), 7 муниципальных образований (10 проектов), Многофункциональный центр Челябинской области (2 проекта) и Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (5 проектов).

«Для всех участников проектных команд организовано обучение инструментам и методам бережливого управления в рамках внутренних семинаров и тренингов, проводимых сотрудниками управления государственной службы правительства Челябинской области, специалистами Госкорпорации „Росатом“, а также обучение на „Фабрике процессов“ ФГУП „ПО „Маяк“», — сообщили в правительстве региона.

С использованием технологий и инструментов бережливого производства разработчикам проектов уже до конца 2021 года необходимо будет провести диагностику текущего состояния процессов, спрогнозировать целевое состояние, а также сформировать план реализации мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей.

Реализация проектов будет проходить при поддержке специалистов управления государственной службы правительства Челябинской области и Госкорпорации «Росатом» в рамках соглашения о взаимодействии, подписанного губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и генеральным директором ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым.

На сегодня в Челябинской области уже дан старт 186 проектам, из которых 104 успешно завершены. Проект «Эффективный регион» охватил 23 органа исполнительной власти и 23 муниципалитета региона.